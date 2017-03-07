خرج العشرات من أهالي بلدتي أبو صيبع والشاخورة، مساء الاثنين في تظاهرة ثوريّة تحت عنوان "شهداء الوطن"، مؤكدين وفاءهم للشهداء والتمسك بأهداف ثورة فبراير/ شباط.

ونظّم الأهالي وقفة تضامنيّة أمام منزل الشيخ فاضل الزاكي تحت شعار "العمة الشامخة"، منددين بالانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجن" جو" المركزي، فيما انطلقت مسيرة احتجاجية وسط بلدة المعامير تحت شعار "فداء للفقيه" انتصارًا لمقام آية الله الشيخ عيسى قاسم، وتأكيدًا للاستمرار في الحراك الثوريّ.

ورفع المتظاهرون الأعلام البحرينية وصور الشهداء، مرددين الشعارات الثورية المطالبة بحق القصاص للشهداء، والتمسك بحق الشعب في تقرير المصير، وإقامة نظام سياسي جديد وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كما تعالت أصوات التكبير والنداءات بإسقاط النظام الخليفي.

من جانبها، هاجمت العناصر الأمنية التابعة للسلطات والميليشيات المدنية متظاهرين خرجوا في بلدة المعامير، حيث أطلقت القنابل الغازية والمسيلة للدموع، وهو الأمر الذي رأى فيه "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط" أنه "يأتي استمرارًا في النهج الإرهابي المقيت الذي يمارسه النظام الخليفي ضدّ الشعب البحريني المطالب بحقوقه المشروعة نحو تقرير المصير".

من جهة اخرى عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، وأكدت أن حل الجميعة سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.

ومنظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و" المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" أدانت بشدة رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعية وعد ودعت حكومة البحرين لوقف كل أشكال الانتقام ضد المعارضة السلمية، بما في ذلك الحل التعسفي للجمعيات المسجلة مثل وعد والوفاق.

ودعت المنظمات في بيان لها الى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بتهم تتعلق فقط بنشاطهم السلمي أو حرية التعبير.



