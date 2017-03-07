ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لجذب أصوات نحو 5ر1 مليون ناخب تركي يعيشون في ألمانيا، لصالح تمرير التعديل الدستور الجديد الذي من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن النظام في أنقرة يقوم بحملة كبيرة لصالح الاستفتاء المقرر في إبريل المقبل، مشيرة إلى أن أردوغان، الذي يصفه الكثير من المنتقدين بالاستبدادي، في حاجة ماسة إلى الفوز بالتصويت الذي يسمح بتوسيع نفوذه.

وقال مارك بيرني، السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج إلى أصوات الأتراك في ألمانيا لتأمين عدد كافٍ من الأصوات لأن التصويت بنعم يواجه تحديا خطيرا.

وتشير الصحيفة إلى أن حملة نظام أردوغان داخل ألمانيا وضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في موقف محرج على نحو عميق، ويقول معارضو أردوغان في ألمانيا، سواء الأتراك أو الألمان، أن الرئيس التركي يستغل الحريات في تلك الديمقراطية الغربية لمواصلة تعزيز سلطاته المناهضة للديمقراطية في الداخل.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه ليس بوسع أحد أن يمنعه من زيارة ألمانيا في وقت لاحق يوم الثلاثاء وإن تركيا سترد بالطريقة المناسبة إذا واجه أي مشاعر معادية.

وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات خلال اجتماع في اسطنبول قبل زيارة إلى هامبورج حيث من المقرر أن يحضر تجمعا حاشدا مع ناخبين أتراك رغم أن السلطات المحلية أغلقت المكان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة به.

وتصاعد خلاف بين تركيا وألمانيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع المنصرم بعد أن سحبت السلطات الألمانية تصاريح ثلاثة تجمعات حاشدة أخرى لدعم مساعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإجراء تعديلات دستورية ستكسبه المزيد من السلطات. ووصف تشاووش أوغلو هذا الإلغاء "بالمنحاز والمشين".

وحذر أوروبا أيضا من العودة إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إذا لم تمنع صعود "أحزاب عنصرية" وقال إن القارة أصبحت أسيرة للساسة الشعبويين مثل الهولندي خيرت فيلدرز.

* بوتين وأردوغان يلتقيان في 10 مارس الجاري

هذا وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المقرر أن يناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأشار الكرملين فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، يوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس التركي من المقرر أن يصل إلى موسكو في 10 مارس الجاري، للمشاركة في الجلسة السادسة لمجلس التعاون بين روسيا وتركيا على مستوى القمة.

وأضاف أنه سيتم كذلك بحث تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة بناء أول محطة (كهروذرية) تركية "أكويو"، بمساعدة روسية وبناء خط نقل الغاز "السيل التركي" من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا.

وسيجري كذلك تبادل الآراء حول القضايا والمشاكل الإقليمية الملحة، خاصة تعاون الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأزمة السورية.