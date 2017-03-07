  • الثلاثاء ٨ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189258 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تقاضي جمعية ’وعد’ تمهيدًا لحلّها

السلطات البحرينية تقاضي جمعية ’وعد’ تمهيدًا لحلّها

عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي "وعد".

عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، وأكدت أن حل الجميعة سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
منظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان أدانت بشدة رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعية وعد ودعت حكومة البحرين لوقف كل أشكال الانتقام ضد المعارضة السلمية، بما في ذلك الحل التعسفي للجمعيات المسجلة مثل وعد والوفاق.
ودعت المنظمات في بيان لها الى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بتهم تتعلق فقط بنشاطهم السلمي أو حرية التعبير.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0953 sec