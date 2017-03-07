عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، وأكدت أن حل الجميعة سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.

منظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان أدانت بشدة رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعية وعد ودعت حكومة البحرين لوقف كل أشكال الانتقام ضد المعارضة السلمية، بما في ذلك الحل التعسفي للجمعيات المسجلة مثل وعد والوفاق.

ودعت المنظمات في بيان لها الى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بتهم تتعلق فقط بنشاطهم السلمي أو حرية التعبير.



