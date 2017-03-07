قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن منتسبي الأجهزة الأمنية في سجن جو المركزي اعتدوا بالضرب على عالم الدين الشيخ فاضل الزاكي.

وأفاد المحافظة في تغريدات له عبر "تويتر" أن الشيخ الزاكي تعرض للضرب وسوء المعاملة من قبل أحد منتسبي الأجهزة الأمنية برتبة "ضابط" اسمه مروان.

وكانت محاكم النظام قد حكمت بسجن عالم الدين عضو الهيئة المركزية ورئيس اللجنة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي بتهم تتعلق بالحق في التجمع السلمي.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الشيخ الزاكي في السابع من أغسطس/آب الماضي، بعد أن وجهت له تهمة التجمهر غير المشروع.



