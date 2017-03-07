بعد اتهامه لأوباما بالتنصت عليه خلال حملته الانتخابية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في مهاجمة وتوجيه النقد لإدارة أوباما عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب ترامب على تويتر: 122 سجينا تم إطلاق سراحهم من غوانتانامو خلال إدارة أوباما، وعادوا إلى ساحة المعركة، مجرد قرار رهيب آخر.

وفي تدوينة أخرى كتب دونالد ترامب: لدينا مشروع جديد رائع لقانون الرعاية الصحية يتم مراجعته، قانون أوباما للصحة هو كارثة كاملة وينهار بسرعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب الكونغرس في وقت سابق- التحقيق في عمليات تنصت هاتفي محتملة، اتهم سلفه باراك أوباما بالقيام بها قبل الانتخابات الأمريكية الماضية، والتي فاز خلالها ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.