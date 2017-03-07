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رقم الخبر: 189255 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: دوليات  
ترامب يتهم أوباما بإطلاق سراح 122 سجينا من غوانتانامو

ترامب يتهم أوباما بإطلاق سراح 122 سجينا من غوانتانامو

بعد اتهامه لأوباما بالتنصت عليه خلال حملته الانتخابية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في مهاجمة وتوجيه النقد لإدارة أوباما عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب ترامب على تويتر: 122 سجينا تم إطلاق سراحهم من غوانتانامو خلال إدارة أوباما، وعادوا إلى ساحة المعركة، مجرد قرار رهيب آخر.

وفي تدوينة أخرى كتب دونالد ترامب: لدينا مشروع جديد رائع لقانون الرعاية الصحية يتم مراجعته، قانون أوباما للصحة هو كارثة كاملة وينهار بسرعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب الكونغرس في وقت سابق- التحقيق في عمليات تنصت هاتفي محتملة، اتهم سلفه باراك أوباما بالقيام بها قبل الانتخابات الأمريكية الماضية، والتي فاز خلالها ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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