غداة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه اليابان، أعلن الجيش الأميركي أنّه بدأ عملية نشر منظومته المتطورة المضادة للصواريخ "ثاد" في كوريا الجنوبية.

وكانت سيول أعلنت العام الماضي موافقتها على نشر منظومة الدرع الصاروخية، الذي تعتبره الصين تهديداً لأمنها.

وبهذا الصدد، أشارت قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ في بيان لها إلى أنها "نشرت العناصر الأولى" من منظومة "ثاد" في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وبحسب "البنتاغون"، فإنّ نشر هذه المنظومة يرفع مستوى الحماية نسبة إلى المنظومة الحالية، ويحمي الأراضي الكورية الجنوبية والقوات الأميركية هناك.

يُشار الى "أنّ منظومة "ثاد" مصمّمة لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية وهي لا تزال خارج الغلاف الجوي أو على وشك دخولها خلال آخر مراحلها".

ونقل البيان عن قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا المحيط الهادئ الأميرال هاري هاريس قوله "إن الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، بما في ذلك عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، ليست إلا تأكيدا على قرارنا" مع كوريا الجنوبية بنشر "ثاد" في البلاد.

بدورها، أعلنت الخارجية الصينية "أنّ بكين ستدافع عن أمنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية".



