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رقم الخبر: 189253 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: دوليات  
ماي تعجّل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ماي تعجّل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صرّح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" يوم الثلاثاء، إنها أوضحت رغبتها في إقرار مشروع قانون يعطيها سلطة بدء المحادثات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تعديل.

وأضاف المتحدث للصحفيين مشيرا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تبدأ بتفعيلها محادثات الانفصال "كانت واضحة في رغبتها في إقرار مشروع القانون دون تعديل. هذا مشروع قانون بسيط له غرض واحد .. وهو إعطاء الحكومة سلطة بدء تفعيل المادة 50."

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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