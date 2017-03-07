ماي تعجّل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صرّح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" يوم الثلاثاء، إنها أوضحت رغبتها في إقرار مشروع قانون يعطيها سلطة بدء المحادثات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تعديل.