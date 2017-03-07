أكد رئيس مركز المصالحة في سوريا، أليكسي كيم، اليوم الثلاثاء، أن كافة الخروقات التي تشهدها الهدنة المعلنة في الجمهورية العربية السورية، هي من قبل تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة”.

وقال كيم، “إن نظام وقف إطلاق النار، يتحسن عملياً. وأريد أن أوضح بالإضافة لذلك، أن كافة الخروقات التي يشهدها نظام وقف العمليات القتالية هي استفزازات من قبل تنظيم “داعش”، وكذلك “جبهة النصرة”.

وحول الوضع في حلب، أشار كيم إلى أن أكثر من 20 ألف عائلة، تمكنت من العودة إلى بيوتها. وأن المساعدة الطبية، تم تقديمها لأكثر من 10 آلاف شخص، ضمن المشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة حلب السورية.

وتابع كيم، بأن الوضع حتى اليوم في 7 مارس/آذار 2017، يشهد انضمام 1317 منطقة سكنية إلى اتفاقية المصالحة، تضم أكثر من 5 ملايين و500 ألف شخص. وأعلن 185 قائداً من قادة “المعارضة المعتدلة”، سريان نظام وقف إطلاق النار والالتزام به.



