بحث محافظ حلب حسين دياب اليوم مع جيسوس يابس نائب وزير خارجية الفيلبين الذي يزور حلب حاليا سبل تفعيل العلاقات المشتركة وتمتينها.

ولفت المحافظ خلال اللقاء إلى ما تعرضت له المدينة من دمار ممنهج جراء استهدافها من قبل الإرهابيين قبل أن يقوم الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إليها وما تقوم به الحكومة من جهود لإعادة البناء والإعمار.

ونوه المحافظ بمواقف الحكومة الفيلبينية التي أبقت سفارتها في دمشق مفتوحة طوال الفترة الماضية في موقف يعبر عن التفهم لحقيقة الحرب الإرهابية الظالمة التي يتعرض لها وطننا.

بدوره أشار نائب وزير خارجية الفيلبين إلى عميق حزنه لما شاهده من دمار كبير في المدينة القديمة وباقي أحياء حلب بسبب الإرهاب مهنئا بانتصار حلب على الإرهاب ومعبرا عن ثقته المطلقة بقدرة السوريين عموما وأهالي حلب خصوصا على إعادة بناء كل ما تدمر وتهدم بسبب الإرهاب.

وأكد جيسوس يابس على الرغبة في تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين البلدين الصديقين والتي لم تتوقف أبدا خلال الفترة الماضية ومنوها بما تقدمه محافظة حلب من دعم وتسهيلات للقنصلية الفخرية للفلبين في حلب بما يساعدها على أداء عملها وخدمة أبناء الجالية الفلبينية بالمحافظة.



