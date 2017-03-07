يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 مارس/آذار إلى روسيا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وسيشارك أردوغان في الجلسة السادسة لمجلس التعاون بين روسيا وتركيا على مستوى القمة. وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين وأردوغان سيناقشان مجمل المسائل المتعلقة بالعلاقات الروسية التركية، مع التركيز على الإنعاش اللاحق للعلاقات الاقتصادية التجارية المفيدة للطرفين. ويتضمن جدول أعمال الزيارة بحث تنفيذ المشاريع المشتركة وخاصة بناء أول محطة كهروذرية تركية “أكويو” بمساعدة روسية وبناء خط نقل الغاز “السيل التركي” من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا. وسيجري كذلك تبادل الآراء حول القضايا والمشاكل الإقليمية الملحة وخاصة تعاون الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأزمة السورية.

ويتنظر أن يتم في ختام القمة التوقيع على مجموعة من الوثائق الثنائية حول التعاون بين موسكو وأنقرة. وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيسين بوتين وأردوغان سيلتقيان يوم 10 مارس/آذار. وامتدح بيسكوف مجلس التعاون على مستوى القمة ووصفه بالشكل الفريد من نوعه للاتصال بين القيادتين.



