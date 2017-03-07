اشار مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وامريكا، مجيد تخت روانجي، الى تواصل محامي البنك المركزي الايراني مع نظرائهم عن احدى الشركات في لوكمسبورغ بشأن توقيف مليار و600 ألف دولار، من الاموال الايرانية، وقال: إن هذا المبلغ كان في اوروبا ابان فترة العقوبات ولم يكن باستطاعتنا الوصول اليه واستعادته.

وقال تخت روانجي للمراسلين على هامش ندوة (ماذا ينبغي فعله مع اميركا ترامب) ان الاتحاد الاوروبي ينشط حول القضايا الاقليمية بما فيها سوريا، ونحن نجري مباحثات مع الاوروبيين في اطار الاتحاد الاوروبي وعلى المستوى الثنائي.

وحول ما اذا ستؤدي سياسات ترامب المناوئة لايران الى نشوب حرب، قال مساعد الخارجية: يعلمون حق العلم انه ليس باستطاعتهم استخدام هذا الكلام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان يثيروا مشاعر الرعب والخوف. اذ ان التجارب لأكثر من 30 عاماً بينت ان التهديد والتخويف والتحدث بخشونة وبدون أساس، لها كلها تأثيرات معكوسة. وربما تنفع هذه الممارسات مع بعض البلدان لكنها ستكون معكوسة مع ايران، ونحن في الاساس لا نعير أهمية لهذا.

من جهة أخرى رفض مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون اوروبا واميركا القرار الجديد الصادر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فيما يتعلق بمنع دخول مواطني 6 دول اسلامية الى الاراضي الاميركية، واعتبر ركائزه بانها مهزوزة وهشة.

وقال: انه ومنذ الحدث الذي وقع قبل 50 يوما (انتخاب ترامب) مازال عنصر المفأجاة مستمرا في السياسة الداخلية والخارجية الاميركية ولكن من المبكر الحكم بشأنها بطبيعة الحال.

واضاف: إن الرئيس الاميركي الجديد لا يمتلك الخبرة السياسية الداخلية والخارجية ونرى تخبطاً في هذا المجال، فنرى إن ترامب اصدر بالامس مرسوما جديدا لـ 6 دول في مؤشر الى ان هذه القضايا لم تدرس بدقة، كما ان بعض الشعارات الانتخابية للرئيس الاميركي قد تغيرت الان ومنها نقل السفارة الاميركية الى القدس وقضية العلاقات مع روسيا هذه القضايا تشير الى نوع من التخبط فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الاميركية.

وبما يتعلق بعلاقات ايران مع بلدان الخليج الفارسي، قال تخت روانجي: نحن متفائلون من علاقاتنا مع اشقائنا في الخليج الفارسي، على الرغم من بعض الاختلافات في وجهات النظر، واعتقد ان المشاكل يمكن حلها بالحوار.

وأشار الى زيارة وزير خارجية الكويت الى ايران والرسالة التي حملها من امير بلاده، وزيارة رئيس الجمهورية الى الكويت، وقال: إن هذه الحوارات والزيارات المتبادلة لها تأثيرها في احلال المزيد من التفاهم والتوصل الى قناعة بوجوب حل بلدان المنطقة مشاكلها بنفسها.

وقال: إن النشاطات الدفاعية الايرانية تتم في اطار مصالح البلاد وفق برنامج منتظم يعده المسؤولون العسكريون، مشيرا بذلك الى اطلاق ايران صاروخين باليستيين في الخليج الفارسي.

واضاف: إن هذه النشاطات الدفاعية يتم بعضها في الخليج الفارسي وبعضها الآخر داخل البلاد ولا يجب ان تبعث على الاستغراب.







