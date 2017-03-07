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رقم الخبر: 189245 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: دوليات  
البرلمان المجري يعتمد قرارا يجيز التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد

البرلمان المجري يعتمد قرارا يجيز التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد

تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين.

تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

 

 
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