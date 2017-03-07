أثار بين كارسون، وزير الإسكان في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضجة بقوله إن العبيد الذين أحضروا من افريقيا كانوا “مهاجرين” حلموا بتحقيق النجاح لعائلاتهم في الولايات المتحدة.

أثار بين كارسون، وزير الإسكان في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضجة بقوله إن العبيد الذين أحضروا من افريقيا كانوا “مهاجرين” حلموا بتحقيق النجاح لعائلاتهم في الولايات المتحدة.

وقال كارسون، جراح الأعصاب السابق الذي ترعرع في حي شعبي في ديترويت إن “هذا ما تعنيه أميركا أرض الأحلام والفرص”.

وأضاف في خطاب ألقاه أمام موظفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في واشنطن “كان هناك مهاجرون آخرون قدموا إلى هنا عبر الركوب في أسفل سفن العبيد. عملوا لأوقات أطول وبكد أكثر مقابل القليل”.

وأشار إلى أنه “كان لديهم كذلك حلم بأن أبناءهم وبناتهم وأحفادهم وحفيداتهم (…) قد سيحققون الثراء والسعادة على هذه الأرض”.