أعلن مسؤولون أفغان، أن قرار الحكومة الباكستانية بفتح معبر تورخم دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم، واستطاع العديد من المواطنين الأفغان العالقين هناك بالعودة إلى بلادهم.

أعلن مسؤولون أفغان، أن قرار الحكومة الباكستانية بفتح معبر تورخم دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم، واستطاع العديد من المواطنين الأفغان العالقين هناك بالعودة إلى بلادهم.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار المتاخمة للحدود أن “السلطات الباكستانية أعادت فتح المعبر قرابة الساعة 7 من صباح اليوم”.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أمس عن فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان بشكل مؤقت لمدة يومين حتى يتسنى للرعايا الأفغان الذين دخلوا الأراضي الباكستانية بشكل قانوني من العودة إلى بلادهم.

وقد أقدمت الحكومة الباكستانية باتخاذ سلسلة من الإجراءات منها إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان وذلك عقب التفجيرات الانتحارية داخل مزار صوفي الشهر الماضي.



