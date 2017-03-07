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رقم الخبر: 189242 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: عربيات  
العفو الدولية جددت الدعوة إلى التحقيق بهجمات كيميائية في دارفور

العفو الدولية جددت الدعوة إلى التحقيق بهجمات كيميائية في دارفور

جددت منظمة العفو الدولية اليوم دعواتها إلى إجراء تحقيق أممي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيميائية ضد مدنيين في دارفور.

جددت منظمة العفو الدولية اليوم دعواتها إلى إجراء تحقيق أممي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيميائية ضد مدنيين في دارفور.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في أيلول بإستخدام أسلحة كيميائية في هجمات على قرى بمنطقة جبل مره في إقليم دارفور، وذلك بين كانون الثاني وأيلول 2016.
وقدرت المنظمة حينها أن “ما بين 200 و250 شخصا قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيميائية، غالبيتهم من الأطفال”.

 
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