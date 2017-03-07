اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، على اهمية التنسيق الوطني والاقليمي والدولي لمواجهة القرصنة البحرية في المياه الدولية التي باتت تشكل تهديدا لجميع الدول.

واضاف الوزير ظريف الذي مثل الرئيس روحاني في قمة رابطة بلدان المحيط الهندي (ايورا)، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك بشكل فاعل في مكافحة القرصنة البحرية في المياه الدولية وترى ان القرصنة البحرية في غرب المحيط الهادي زادت بشكل ملحوظ من العام 2008 حتى الان مما يتطلب تعاونا مشتركا لمواجهة هذا التهديد المشترك.

وقال: إن منطقتنا تعاني من العنف والتطرف والارهاب ومن هذا المنطلق فإننا نعلن عن دعمنا للمشروع الذي تقدمت به الدولة الضيّفة (اندونيسيا) للمصادقة على بيان (التصدي للتطرف القائم على العنف والارهاب) ولا شك ان هذا البيان يدعم مبادرة الرئيس روحاني التي صادقت عليها الامم المتحدة عام 2013 تحت عنوان (عالم خال من العنف).

وشدد الوزير ظريف بالقول: إن العولمة جلبت معها بعض التحديات والفرص وان الاقتصاد المقاوم والمستدام بحاجة الى تعاون على كافة المستويات سواء الوطنية أو الاقليمية أو الدولية ولا شك ان اتحاد التعاون الاقليمي لمنطقة المحيط الهندي (ايورا) من شأنه ان يشكل فرصة فريدة واطارا منسجما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء ودفعه الى الامام.

واوضح: إن تعزيز التعاون المشترك في اطار ايورا بحاجة الى عزم سياسي ومبادرة جماعية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق اهداف الاتحاد.

واكد على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحار قائلاً: إن هذا الاجتماع من شأنه ان يشكل فرصة للتعاون المشترك.

وأشار الى الامكانيات التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الامن في ممرات الملاحة البحرية مؤكدا على اهمية تعاون الدول الاعضاء في رابطة (ايورا) لضمان سلامة الملاحة البحرية وامن البحار.

وفي هذا المجال اشار الوزير ظريف الى ميناء جابهار وما يتمتع به من موقع استراتيجي لكونه يربط المحيط الهندي بالخليج الفارسي وغرب آسيا ومركزها والقوقاز واوروبا، وقال: إن هذا الميناء يوفر اقصر الطرق واكثرها أمنا لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.

وقال: إن الاجتماع الاول لأيورا عقد في ابريل/نيسان 2016 في جابهار تحت عنوان (مسؤولو المناطق الحرة) حيث صادق على آليات التعاون وتعيين المراجع الوطنية لتطوير الاتصالات والتجارة والاستثمار في المنطقة وخارجها.

واوضح: إن سلامة الملاحة البحرية وامن البحار ذُكرا كأهم أجزاء وثائق (ايورا) وبما ان 80 بالمائة من التجارة العالمية تتم عبر البحار فلابد ان نولي المزيد من الاهتمام لضمان سلامة الممرات البحرية وتوفير الامن للبحار من جهة والحيلولة دون التلوث البحري من جهة ثانية، رحب المشاركون في اجتماع القمة الاولى لرابطة دول المحيط الهندي (ايورا)، بمبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني بشان (عالم خال من العنف والتطرف).

وقال مدير الشؤون الدولية والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية الإيرانية، مجيد بيزمارك، على هامش القمة، قال: إنه تم في اجتماعات خبراء ووزراء الدول الاعضاء في (أيورا) صياغة ثلاث وثائق، بما في ذلك ميثاق جاكارتا وبرنامج عمل قمة جاكارتا على مدى 5 اعوام وبيان القمة الذي ينص على مكافحة التطرف الذي صادق عليه رؤساء الدول المشاركة.

وأضاف: إن وثيقة مكافحة التطرف رحبت بمبادرة إيران بشأن عالم خال من العنف والتطرف التي اعتمدتها الامم المتحدة عام 2013 كاساس لمكافحة الارهاب والتطرف.

هذا والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف عددا من قادة ومسؤولي بلدان العالم في العاصمة الاندونيسية جاكارتا على هامش أعمال قمة رابطة دول المحيط الهندي، حيث عقد اجتماعات مع رؤساء سيريلانكا واندونيسيا وجنوب افريقيا ورئيسي وزراء ماليزيا وبنغلادش ومساعدي الرئيس الهندي والتنزاني ووزراء خارجية كل من اندونيسيا وكينيا وجنوب افريقيا وماليزيا وتايلند ووزير الدولة في الشؤون الخارجية الياباني ووزير التعاون الدولي الفرنسي.

وبدأ المؤتمر أعماله يوم الاحد الماضي وعقد اجتماعات على ثلاثة مستويات هي الخبراء والوزراء ثم القمة التي انطلقت الثلاثاء، في جاكارتا عاصمة اندونيسيا.





