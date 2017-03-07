اعتبر الرئيس روحاني شعار (الاقتصاد المقاوم، الإجراء والعمل) بأنه شعار يحضى بالأهمية، وقال: إن الحكومة سترفع في نهاية العام (ينتهي في 20 مارس/آذار الجاري) تقريراً مفصلاً عن الإجراءات المنجزة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في مجال (الاقتصاد المقاوم).

واضاف رئيس الجمهورية على هامش الاجتماع الثاني للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة: اعلنا في بداية العام باننا سنعمل على تنشيط (7500) وحدة انتاجية شبه فعالة بتوفير التسهيلات لها، لكننا نقول للشعب الان ان هذا الرقم قد اصبح (22) ألف وحدة.

وقال الرئيس روحاني: إن مسيرة الاقتصاد المقاوم ستتواصل، لان الاقتصاد المقاوم يمنح القوة للنظام، وكما أكد قائد الثورة علينا ان نبين قوتنا ليعلم الكل ان ايران دولة مقتدرة.

وأشار الى أهمية مجلس خبراء القيادة، وقال: إن هذا المجلس ركن مهم للغاية من اركان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأجاب الدكتور روحاني على سؤال لأحد المراسلين حول تصريحات المسؤولين الامريكان بأن الانتخابات الرئاسية في ايران ليست حرة، قائلاً: إن الانتخابات في ايران تجري بحرية ونزاهة وديمقراطية.

وقال رئيس الجمهورية: إن على من ينتقدون العملية الإنتخابية في إيران، النظر إلى إنتخاباتهم الأخيرة، وما شابها من أحداث.

وأضاف: إن الإنتخابات الأمريكية الأخيرة لم تحظ برضى الطرفين، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي كان قد شكك في صحتها قبل أن يتم الإعلان عن فوزه، مؤكداً أن على الأمريكيين التدقيق أكثر في إنتخاباتهم وإصلاحها، بدل الحديث عن الآخرين.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن الإنتخابات في الجمهورية الإسلامية تجري وفق آليات معينة لها وعبر المشاركة الشعبية، قائلاً: عندما تحظى الإنتخابات بمشاركة 70 أو 73 بالمئة من الشعب، فهذا يعني أن هذا الشعب مؤمن بها، مبيناً أن الجميع رأى كيف كان الناس وحتى نهاية عملية الإقتراع يصطفون في طوابير للتصويت.

وذكر روحاني أن الجمهورية الإسلامية تملك وطبقاً للدستور والقوانين السارية أجهزة تنفيذية قوية ودقيقة للغاية، وأن مجلس صيانة الدستور وعبر جهاز قوي له يقوم بالإشراف على العملية الإنتخابية.

في سياق متصل دعا رئيس مجلس خبراء القيادة الشيخ احمد جنتي الى التأكيد على المشاركة الجماهيرية الواسعة وانتخاب الاصلح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايار/مايو المقبل.

وأشار في كلمته عند افتتاح الاجتماع الثاني لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة صباح أمس الثلاثاء الى الانتخابات الرئاسية المقبلة وقال: لو دققنا في المادة 115 من الدستور فاننا سنجد انه حدد تسعة شروط لتحديد اهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقال الشيخ جنتي: إن واحد من هذه الشروط هو شرط (رجل الدين والسياسة) ومن هنا يجب ان نبحث عمن يتمتع بهذا الشرط مشيرا الى ان من شروط الاهلية لرئاسة الجمهورية ايضا القدرة على الادارة والتمتع بالحكمة والتدبير والامانة والتقوى.

واوضح جنتي ان من المسؤوليات الثقيلة لمجلس صيانة الدستور هي سبل تحديد احراز المرشح لشروط الاهلية للترشح للانتخابات.

ولفت الى ان القضية الأخرى في الانتخابات هي مشاركة الجماهير وان يعلموا من سينتخبون وعلينا جميعا ان نؤكد على المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات.

وشدد على ضرورة ان يشعر المواطنون بالمسؤولية وان يشاركوا في الانتخابات وان يختاروا من هو الاصلح.

الى ذلك قال الشيخ جنتي: إن مجلس خبراء القيادة من اركان النظام لانه يعنى بقضية القيادة والولي الفقيه، واضاف: إن ركن القيادة وولاية الفقيه هو اكبر اركان النظام وان مسؤولية مجلس خبراء القيادة خطيرة وكبيرة بخطورة هذا الركن.

واوضح ان من تحملوا هذه المسؤولية عليهم ان يأخذوا بنظر الاعتبار ظروف المرحلة وان يعلموا ان لكل مرحلة ظروفها ومستلزماتها وعلى الجميع ان يسجلوا حضورهم وان يتحركوا الى جانب القيادة وان يرصدوا تطلعاتها ويقتفوا اثرها.

كما حثّ المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الشيخ احمد خاتمي ابناء الشعب على المشاركة الملحمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في تصريح ادلى به على هامش اجتماع المجلس المذكور ان المشاركة الملحمية في الانتخابات المقبلة تحبط مؤامرات الاعداء.

واضاف: إن شعبنا يتسم بالوعي واليقظة وانه سيصنع ملحمة اخرى في الانتخابات المقبلة (تقام في أيار/ مايو القادم).

وتابع: إن البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة سيتضمن بندا يحث الشعب على المشاركة الملحمية في الانتخابات المقبلة، كما سيتطرق الى الشؤون الاقتصادية والخارجية ومؤامرات اميركا.





