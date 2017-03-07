  • الثلاثاء ٨ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189238 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: اقتصاد  
بورصة السلع تدرج الفستق على قائمة التعاملات رسمياً

بورصة السلع تدرج الفستق على قائمة التعاملات رسمياً

أدرجت شركة بورصة السلع الايرانية رسمياً منتج الفستق على قائمة تعاملاتها يوم الاثنين.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة بورصة السلع حامد سلطاني نجاد، في كلمته بحفل الإدراج حضره وزير الاقتصاد والمالية الايراني علي طيب نيا، بأن الفستق من السلع الاستراتيجية للبلاد ويتعين توفير سوق منسجم لتحديد مرجعية سعرية عالمية لهذا المنتج. وأضاف: ان البورصة ستدرج قيمة وحجم صفقات الفستق عن طريق الإنترنت وستهيأ الحضور المباشر للمتعاملين الدوليين.

وبيّن سلطاني نجاد بأن ايران تستحوذ على 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للفستق، ما يستدعي إيفاء دور في تحديد الأسعار وذلك بمساعدة الأسواق المشتقة. ولفت الى أن حجم إنتاج الفستق في ايران بسنة 2015 بلغ 230 ألف طن بقيمة 5 تريليونات ريال (الدولار=32400 ريال).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0713 sec