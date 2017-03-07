وأوضح المدير التنفيذي لشركة بورصة السلع حامد سلطاني نجاد، في كلمته بحفل الإدراج حضره وزير الاقتصاد والمالية الايراني علي طيب نيا، بأن الفستق من السلع الاستراتيجية للبلاد ويتعين توفير سوق منسجم لتحديد مرجعية سعرية عالمية لهذا المنتج. وأضاف: ان البورصة ستدرج قيمة وحجم صفقات الفستق عن طريق الإنترنت وستهيأ الحضور المباشر للمتعاملين الدوليين.

وبيّن سلطاني نجاد بأن ايران تستحوذ على 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للفستق، ما يستدعي إيفاء دور في تحديد الأسعار وذلك بمساعدة الأسواق المشتقة. ولفت الى أن حجم إنتاج الفستق في ايران بسنة 2015 بلغ 230 ألف طن بقيمة 5 تريليونات ريال (الدولار=32400 ريال).