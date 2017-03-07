أعلن مسؤول كونسرتيوم (برغس) في ايران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الايرانية لبناء وحدة إنتاج معالجة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في البلاد.

وأوضح مسعود بشارتي، في مؤتمر صحافي، ان الوحدة المزمع إنشاؤها بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنوياً وتستهدف تأمين الوقود للمحطات الفيليبينية، لافتاً الى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية الى 6 ملايين طن سنوياً.

وبيّن بشارتي أن الكونسرتيوم يضم شركات من النرويج وأميركا وكندا وبريطانيا وشركة النفط الوطنية الفيليبينية، ويتعهد بتنفيذ مشاريع تطويرية بقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط. وأضاف: ان كونسرتيوم (برغس) حديث العهد، إلا أنه يضم شركات كبرى وتمكن خلال مدة قصيرة، تنفيذ مشاريع نفطية وغازية هامة بالشرق الأوسط، لافتاً الى أنه يضم 15 شركة أوروبية وأميركية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لكونسرتيوم (برغس)، كالين رولين، ان برغس أحد الأذرع الفعالة بمجال التنقيب والإنتاج (E&P)، وبهذا الإطار قد أبرم مذكرة تعاون مع جامعة شريف الصناعية الايرانية، وأطلق مفاوضات مع شركة (برشيا) بخصوص تطوير حقل (كوبال) النفطي (جنوب غرب). وأضاف: ان برغس يستهدف تحويل جامعة شريف الايرانية الى قطب لتوريد التكنولوجيا بجانب التعاون معها بصناعات التقنية العالية.

وفي رده على استفسار حول تمديد الحظر الأميركي على ايران والضغوطات التي تمارسها الإدارة الجديدة برئاسة ترامب، قال المدير التنفيذي لـ(برغس): ان الكونسرتيوم لا يخشىى عودة إجراءات الحظر على طهران، وبدورنا متفائلون بعدم قدرة حضور الشركات الأميركية الرائدة بصناعة النفط الايرانية على خلفية هذه الأسباب، وسنستفيد من هذه الفرصة بأقصى درجة. وأكد أن (برغس) يرغب بالاستثمار في قطاع النفط الايراني، وأنه وبالرغم من عدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل، إلا أنه يمكن الجزم بأن الكونسرتيوم مستقل ومرن بشكل كامل.

وفي رده على استفسار آخر حول أن (برغس) يستتبع سياسات الاتحاد الأوروبي أم الخزانة الأميركية في ظل وجود مؤسسات تمويلية أميركية وكندية في صفوفه، أوضح كارولين بأن (برغس) يتبع سياسات الاتحاد الأوروبي كلياً وليست الأميركية، وإذا ما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على طهران، فانه سيستفيد من تمويل المؤسسات الآسيوية، لتغطية المشاريع في ايران ولذلك فان الكونسرتيوم لا يخشى عودة الحظر.