أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 9ر8 بالمئة مع إحتساب العوائد النفطية في فترة الخريف 22 سبتمبر/ أيلول - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأوضح جهانغيري، اليوم الثلاثاء، في مراسم تدشين منظومة أسهم العدالة: ان النمو الاقتصادي بالفترة المذكورة، من دون احتساب العوائد النفطية، بلغ 6 بالمئة. وأكد أن الحكومة الايرانية تمكنت من إجتياز الأزمة الاقتصادية، ودعم الاستقرار والانتعاش، بحيث تمت العودة للمعنى الحقيقي للاستقرار ولجم التضخم.

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الاستثمار والدعم الفني والاقتصادي الايرانية، عن إعتماد 148 مشروعاً للاستثمار الأجنبي بقيمة 316ر1 مليار دولار منذ 20 مارس/ آذار 2016.

وأوضح محمد خزاعي، في الاجتماع الـ24 لهيئة ممثلي غرفة تجارة وصناعة طهران، أمس، بأن الاستثمارات الأجنبية تم اعتمادها وستتدفق تدريجياً، فيما تم تدشين العديد من هذه المشاريع مثل محطة همدان.