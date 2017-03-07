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رقم الخبر: 189235 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: اقتصاد  
المرحلتان 17 و18 من حقل بارس الغازي على عتبة التدشين رسمياً

المرحلتان 17 و18 من حقل بارس الغازي على عتبة التدشين رسمياً

أكد المدير التنفيذي لشركة إدارة المشاريع الصناعية، جهوزية التدشين الرسمي لمرحلتي التطوير 17 و18 بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر.

وأوضح حسين بويري، في مؤتمر صحافي، ان حجم الاستثمارات الموظفة في المرحلتين بلغ 1ر8 مليار دولار. وأشار الى تدشين 4 منصات بالمرحلتين 17 و18 بإجمالي إستخراج 56 مليون مترمكعب من الغاز. مضيفاً: ان إنتاج المصافي فيهما يبلغ حالياً 50 مليون مترمكعب من الغاز الحلو. وتابع: ان وحدات إستخلاص مكثفات الغاز والكبريت والإيثان والغاز المسال قد دشنت أيضاً.

 
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