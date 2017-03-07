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رقم الخبر: 189234 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح المعرض الثاني للمنتجات الإيرانية في نخجوان الآذربايجانية

إفتتاح المعرض الثاني للمنتجات الإيرانية في نخجوان الآذربايجانية

افتتح المعرض الثاني للمنتجات الايرانية بمدينة نخجوان ذات الحكم الذاتي في جمهورية آذربايجان، وذلك بمناسبة حلول عيد النوروز.

وقال القنصل العام الايراني في نخجوان، منصور آيرم: انه شارك في حفل الافتتاح مساعد دائرة التنسيق في الشؤون الاقتصادية لمحافظة آذربايجان الغربية الايرانية نادر صفرزادة، والنائب الأول للمجلس الأعلى لنخجوان آذر زينال أف، وعدد من المسؤولين والأهالي .

واعتبر منصور آيرم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع، اعتبر المباحثات التي جرت بين رجال الأعمال الايرانيين والآذربايجانيين خلال الاجتماعات التجارية المختلفة في نخجوان وايران بأنها كانت مثمرة. كما اعتبر هذا الأمر بأنه مؤشر على مزيد من توطيد الأواصر الاقتصادية بين البلدين والرغبة الموجودة في مواصلة التعاون المشترك في إطار خدمة مصالح الشعبين الايراني والآذربايجاني.

وقد عرضت 12 شركة من مختلف المحافظات الايرانية ألفاً و120 نوعاً من السلع خلال المعرض لكي يتعرف عليها أهالي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي. وتشتمل هذه السلع على المواد الغذائية والصناعات اليدوية.

 
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