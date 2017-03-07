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رقم الخبر: 189233 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة الإيراني يعلن توقيع إتفاقيتين لإنتاج السيارات
بنهاية العام الحالي

وزير الصناعة الإيراني يعلن توقيع إتفاقيتين لإنتاج السيارات

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة: انه سيتم بنهاية العام الايراني الحالي التوقيع على إتفاقين لإنتاج السيارات، فضلاً عن الاتفاقين اللذين وقعتهما ايران خودرو مع بيجو وسايبا مع سيتروين.

وأضاف الوزير نعمت زادة على هامش تدشين سيارة (كويك) من إنتاج سايبا، الاثنين، ان أحد الإتفاقين الدوليين يتعلق بإنتاج السيارات الثقيلة.

وعن التعاون الدولي بشأن إنتاج قطع غيار السيارات، قال وزير الصناعة: ان مشاركات بدأت بين مصعني قطع الغيار وهذه العملية أخذة بالتنامي. وأضاف: ان صناعة السيارات تشكل 18 بالمائة من إجمالي الناتج الصناعي في البلاد. وقد شهدت خلال العام الحالي نمواً قدره 40 بالمائة.

يذكر أن سيارة (كويك) صممت من قبل مركز البحوث بمجموعة سايبا لإنتاج السيارات وتم تدشينها الاثنين برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

 
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