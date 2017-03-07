أعلن وزير المال السلوفاكي، بيتر كاجيمير، استعداد ثلاثة بنوك خاصة في بلاده للتوقيع على مذكرة تعاون مع البنوك الايرانية.

وأضاف كاجيمير، اليوم الثلاثاء، في ملتقى تعزيز التعاون التجاري بين ايران وسلوفاكيا: ان ايران كانت أحد أهم شركائنا التجاريين في منطقة الشرق الأوسط قبل فرض العقوبات الغربية عليها، لذلك نأمل باستئناف وتطوير هذا التعاون.

واعتبر كاجيمير ايران من أهم الأسواق الاقتصادية في العالم، وقال: انها تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة ولها مكانتها في أوروبا الوسطى. ووصف خطة العمل المشترك الشاملة بأنها خطوة كبيرة اتخذتها لإيران ومجموعة (5+1)، وقال: ان هذه الخطة مكنت ايران من إستعادة دورها الإقليمي والعالمي.

وفيما أشار الى توقيع مذكرات تفاهم بين بلاده وايران في العام المنصرم، أوضح كاجيمير انها تشمل إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي وتقديم الدعم للاستثمارات المشتركة. وتابع قائلاً: ان حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين سجل نمواً بنسبة 60 في المئة ويبلغ 25 مليون يورو، غير إننا نعمل على زيادة هذا الحجم ليبلغ 100 مليون يورو.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، مسعود خوانساري، ان توثيق التعاون المصرفي بين ايران وسلوفاكيا يلعب دوراً مهماً في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وأعرب عن أمله بأن تتخذ سلوفاكيا خطوات كبيرة في هذا المجال وتفسح المجال أمام الاستثمارات المشتركة. واعتبر خوانساري تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بأنها مؤشر على عزمهما الجاد لإقامة علاقات شاملة.

يذكر أن وفداً تجارياً سلوفاكياً كبيراً يزور ايران برئاسة مساعد رئيس الوزراء بيتر بلغريني وممثلين عن 35 شركة تابعة للقطاع الخاص.