بعد سنوات طويلة، قرر العراق وإيران تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات على حقول النفط بين البلدين ومد أنابيب نفط جديدة لإيران.

وقد وقعت وزارة النفط العراقية في 20 شباط/ فبراير من عام 2017 مذكرة تفاهم مع وزارة النفط الإيرانية، لحل الخلاف على حقول النفط المشتركة ودراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك - شمال العراق عبر إيران، ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفاة آبادان الإيرانية.

وقال وزير النفط العراقي جبّار لعيبي، في بيان له في حينها، إنه اتفق مع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، خلال زيارة الأخير للعراق، على تنسيق المواقف في منظمة (أوبك)، لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية العالمية، بما يدعم أسعار النفط ودراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك عبر إيران.

وتتشارك بغداد وطهران في حقول مجنون، وأبو غريب، وبازركان، وفكة، ونفط خانة، وتحوي تلك الحقول خزيناً هائلاً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض واحتياطياً يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونية في الشرق الأوسط.

وباشرت شركات إيرانية في 2 شباط/ فبراير من عام 2017 بحفر 20 بئراً جديدة في حقل (آزادكان) الجنوبي، وهو يعد أكبر الحقول النفطيّة المشتركة بين العراق وإيران.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب)، نعيم إمامي، عن استعداد التجار ورجال الأعمال العراقيين للاستثمار المشترك واستيراد السلع من المحافظة الى العراق.

وجاءت تصريحاته هذه في اجتماع مشترك عقد في بغداد بين الوفد التجاري للمحافظة وجمعية الصداقة الايرانية-العراقية حضره عدد من الناشطين الاقتصاديين للبلدين وأعضاء الغرفة المشتركة الايرانية-العراقية، حيث قدم خلال الاجتماع شرح حول الطاقات الصناعية والتصديرية التي تتمتع بها المحافظة. وأضاف إمامي: ان التجار العراقيين أعلنوا استعدادهم للتعاون المشترك واستيراد السلع من المحافظة خاصة في المجالات الغذائية والإنشائية.

وقال إمامي: ان الوفد التجاري للمحافظة وصل الى بغداد في 5 آذار/ مارس الجاري لتنمية العلاقات التجارية بين التجار الايرانيين والعراقيين.

يذكر أن محافظة جهارمحال وبختياري تمتلك أكثر من 1200 وحدة إنتاجية وصناعية، حيث تنشط 364 وحدة منها في قطاع البناء.