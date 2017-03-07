  • الثلاثاء ٨ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189231 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: اقتصاد  
بغداد وطهران يشكلان لجنة لحل خلافات الحقول النفطية المشتركة
ومد أنابيب نفط جديدة

بغداد وطهران يشكلان لجنة لحل خلافات الحقول النفطية المشتركة

بعد سنوات طويلة، قرر العراق وإيران تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات على حقول النفط بين البلدين ومد أنابيب نفط جديدة لإيران.

وقد وقعت وزارة النفط العراقية في 20 شباط/ فبراير من عام 2017 مذكرة تفاهم مع وزارة النفط الإيرانية، لحل الخلاف على حقول النفط المشتركة ودراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك - شمال العراق عبر إيران، ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفاة آبادان الإيرانية.

وقال وزير النفط العراقي جبّار لعيبي، في بيان له في حينها، إنه اتفق مع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، خلال زيارة الأخير للعراق، على تنسيق المواقف في منظمة (أوبك)، لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية العالمية، بما يدعم أسعار النفط ودراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك عبر إيران.

وتتشارك بغداد وطهران في حقول مجنون، وأبو غريب، وبازركان، وفكة، ونفط خانة، وتحوي تلك الحقول خزيناً هائلاً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض واحتياطياً يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونية في الشرق الأوسط.

وباشرت شركات إيرانية في 2 شباط/ فبراير من عام 2017 بحفر 20 بئراً جديدة في حقل (آزادكان) الجنوبي، وهو يعد أكبر الحقول النفطيّة المشتركة بين العراق وإيران.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب)، نعيم إمامي، عن استعداد التجار ورجال الأعمال العراقيين للاستثمار المشترك واستيراد السلع من المحافظة الى العراق.

وجاءت تصريحاته هذه في اجتماع مشترك عقد في بغداد بين الوفد التجاري للمحافظة وجمعية الصداقة الايرانية-العراقية حضره عدد من الناشطين الاقتصاديين للبلدين وأعضاء الغرفة المشتركة الايرانية-العراقية، حيث قدم خلال الاجتماع شرح حول الطاقات الصناعية والتصديرية التي تتمتع بها المحافظة. وأضاف إمامي: ان التجار العراقيين أعلنوا استعدادهم للتعاون المشترك واستيراد السلع من المحافظة خاصة في المجالات الغذائية والإنشائية.

وقال إمامي: ان الوفد التجاري للمحافظة وصل الى بغداد في 5 آذار/ مارس الجاري لتنمية العلاقات التجارية بين التجار الايرانيين والعراقيين.

يذكر أن محافظة جهارمحال وبختياري تمتلك أكثر من 1200 وحدة إنتاجية وصناعية، حيث تنشط 364 وحدة منها في قطاع البناء.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec