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رقم الخبر: 189230 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: اقتصاد  
البنوك البيلاروسية تستعد لتقديم الخدمات للتجار الإيرانيين

البنوك البيلاروسية تستعد لتقديم الخدمات للتجار الإيرانيين

أعلن بنك بيلاروسي عن استعداده لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة للتجار الإيرانيين والبيلاروسيين ليبدأ التعاون بين بنوك هذا البلد والتجار الإيرانيين.

وتشمل الخدمات التي يقدمها هذا البنك فتح الإعتمادات المستندية (إل.سي) للتوريد والتصدير والخدمات المعنية وإصدار الضمانات الأجنبية ونقل المصادر في رابطة الدول المستقلة (CIS) وفتح الحسابات الجارية، كما أدرج البنك تقديم الخدمات مع إدارة الخطوط الإئتمانية (إعادة التمويل) وإصدار أوامر الدفع بين إيران وروسيا البيضاء ضمن حزمة خدماته.

وتعتبر هذه الخطوة من جانب روسيا البيضاء من الإجراءات الإيجابية في مجال التعاون البنكي بين البلدين الذي يأتي في إطار تقديم الخدمات للتجار الإيرانيين والبيلاروسيين .

 
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