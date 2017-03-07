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رقم الخبر: 189229 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: اقتصاد  
أندونيسيا بصدد مضاعفة إستيرادها من الغاز الإيراني

أندونيسيا بصدد مضاعفة إستيرادها من الغاز الإيراني

تسعى أندونيسيا لتعويض حصتها المفقودة في السوق الإيرانية في فترة العقوبات وتتطلع لزيادة حجم إستيرادها من الغاز الإيراني.

وقال المدير التنفيذي لوزارة الطاقة الأندونيسية لشؤون النفط والغاز: ان هذا البلد يسعى لزيادة وارداتها من الغاز المسال الإيراني. مضيفاً: إننا نرغب في زيادة حجم إستيرادنا من الغاز الإيراني في حال خصم الأسعار.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام الأندونيسية أن الحكومة تبحث عن خيار في إيران وأخذ هذا الموضوع طابعاً أكثر جدية بعد زيارة الوزير المنسق للشؤون الإقتصادية في أندونيسيا دارمين ناسوتيون لإيران.

وأشار المسؤول الأندونيسي الى أن بلاده تريد رفع حجم إستيرادها من الغاز المسال الإيراني من 500 ألف طن إلى مليون طن، قائلاً: ان عقد أي نوع من المعاملة والإتفاقية رهن بخفض الأسعار من جانب إيران .موضحاً ان واردات الغاز من إيران سيؤثر على وارداته من دول أخرى نظير السعودية.

 
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