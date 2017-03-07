توفي يوم الاثنين الشاعر ‌«احمد عزيزي» المعروف بـ‌«شاعر الثورة» عن عمر يبلغ 58 عاما بعد معاناته من مرض عضال طيلة السنوات التسع الماضية.

يذكر ان احمد عزيزي الذي يعد من رواد الشعر الديني بعد الثورة الاسلامية، قد وضع في قسم العناية الفائقة في مستشفى الامام الرضا(ع) في مدينة كرمانشاه /غرب ايران / منذ عام 2008 بسبب فقدان الوعي نتيجة التشنج واصابته بنوبة قلبية وفشل كليوي، وخلال هذه المدة قام قائد الثورة الاسلامية بعيادة هذا الشاعر في المستشفى خلال زيارته لمحافظة كرمانشاه.

ولد الفقيد عام 1959 في مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه، وقبل انتصار الثورة الاسلامية سافر الى العاصمة طهران بدعوة من الكاتب‌ «شمس آل احمد» والتقى مع المفكر الشهيد آية الله ‌«مرتضى مطهري»، وبعد بدء الحرب المفروضة انتقل عزيزي مع عائلته الى طهران وعمل في صحيفة‌«جمهوري اسلامي».

وللشاعر الفقيد عدة دواوين شعرية وكتابات بالنثر ويتميز بأسلوبه الخاص في القيم المعنوية والعرفان الاسلامي المستلهم من ديوان الشاعر ‌«جلال الدين الرومي» بشكل جديد.

وتركت اشعار عزيزي تأثيرا كبيرا على الشعر المعاصر، ومعظم قصائده كانت في مدح اهل البيت(ع).