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رقم الخبر: 189182 تاريخ النشر: آذار 07, 2017 الوقت: 12:06 الاقسام: عربيات  

القوات العراقية المشتركة تحرر المجمع الحكومي بالكامل في حي الدواسة وسط الموصل
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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