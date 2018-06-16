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رقم الخبر: 189182
تاريخ النشر: آذار 07, 2017
الوقت: 12:06
الاقسام: عربيات
القوات العراقية المشتركة تحرر المجمع الحكومي بالكامل في حي الدواسة وسط الموصل
الکلمات المفتاحية
الموصل
قوات عراقية
تحرير
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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