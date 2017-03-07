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|رقم الخبر: 189181
|تاريخ النشر: آذار 07, 2017
|الوقت: 12:05
|الاقسام: محليات
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برئاسة اية الله جنتي بدء الاجتماع الرسمي الثاني لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة
بدا مجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة اجتماعه الرسمي الثاني صباح اليوم الثلاثاء برئاسة اية الله احمد جنتي .
ومن المقرر ان يستمر اجتماع مجلس خبراء القياده اعماله على مدى يومين في العاصمة الايرانية طهران قبل ان يجتمعوا على غرار السنوات السابقة بقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.
وعلى جدول اعمال الاجتماع كتابة البيان الختامي ومواصلة تعديل النظام الداخلي لانتخابات مجلس خبراء القيادة .
يذكر ان الاجتماع الاول لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة عقد في 24 و25 مايو ايار المنصرم حيث تم خلاله انتخاب اية الله احمد جنتي رئيسا للمجلس باغلبية الاصوات .
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