ومن المقرر ان يستمر اجتماع مجلس خبراء القياده اعماله على مدى يومين في العاصمة الايرانية طهران قبل ان يجتمعوا على غرار السنوات السابقة بقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.



وعلى جدول اعمال الاجتماع كتابة البيان الختامي ومواصلة تعديل النظام الداخلي لانتخابات مجلس خبراء القيادة .



يذكر ان الاجتماع الاول لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة عقد في 24 و25 مايو ايار المنصرم حيث تم خلاله انتخاب اية الله احمد جنتي رئيسا للمجلس باغلبية الاصوات .



