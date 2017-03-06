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رقم الخبر: 189180 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: عربيات  
القضاء على اثنين من الإرهابيين في الجزائر

القضاء على اثنين من الإرهابيين في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أن قوات الجيش قتلت اثنين من الإرهابيين وألقت القبض على اثنين آخرين في مدينة دلس على بعد 80 شرق الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني بأنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على إرهابيين (اثنين) وإلقاء القبض على اثنين آخرين".

وأضاف البيان أن الجيش ضبط "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف ومسدسين آليين" وأن "العملية تمت صباح الاثنين".

وتستخدم السلطات كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى المتطرفين المسلحين الناشطين في البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ومنذ منتصف فبراير يقوم الجيش الجزائري بعمليات ملاحقة الأرهابيين في المناطق الواقعة شرق العاصمة الجزائرية.

وأعلنت وزارة الدفاع خلال هذه الفترة عن قتل وتوقيف 23 مسلحا، بينما بلغ التعداد منذ مطلع العام 34 استنادا إلى أرقام رسمية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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