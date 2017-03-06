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رقم الخبر: 189179 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: عربيات  
الشرطة المصرية تحبط هجوما مسلحا بالعريش

الشرطة المصرية تحبط هجوما مسلحا بالعريش

أحبطت قوات الشرطة المصرية هجوما مسلحا شنته عناصر تكفيرية بحي الفواخرية بالعريش مساء الاثنين.

وأكد مصدر أمني مصري أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين أجبرت فيها القوات العناصر التكفيرية على الفرار من محيط الاشتباكات دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

فيما قامت العناصر بخطف أحد المواطنين المدنيين بدعوى تعاونه مع أجهزة الأمن وتم رفع حالة الطورائ الأمنية بجميع أرجاء مدينة العريش.

من جانب آخر أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين اعتبارا من الاثنين وحتى غداً الأربعاء لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة منذ 2006. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة، على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار.

لكن السلطات المصرية تفتح المعبر استثنائيا أمام الحالات الإنسانية.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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