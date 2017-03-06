* دعت المعارضة البحرينية في الخارج "الشباب وأبناء الشعب عامة الى إعلان الغضب وتفعيل شتى سبل المقاومة المدنية ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٢ اذار/ مارس ٢٠١٧"

دعت المعارضة البحرينية في الخارج "الشباب وأبناء الشعب عامة الى إعلان الغضب وتفعيل شتى سبل المقاومة المدنية ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٢ اذار/ مارس ٢٠١٧"، على أن يستمر التصعيد حتى "إيقاف محاكمة الوجود الديني والعقائدي للشعب، والمتمثل في المحاكمة السياسية لآية الله الشيخ عيسى قاسم، فورا"، و"تقديم الاعتذار عن التعدي على الوجود الشيعي بشكل رسمي"، و"الإقرار بحق الشعب في تقرير مصيره وانه مصدر السلطات جميعا".

واشارت في بيان لها الى أن "النظام الحاكم في البحرين مستمر ومصر على حربه الوجودية ضد شعبنا في كل المستويات الدينية والسياسية والثقافية الاجتماعية وحتى المعيشية، وما استمراره في إنكار حقوق شعبنا الطبيعية الانسانية ومحاكمة وجوده الديني والعقائدي وايغاله في الدم الحرام وانتهاكه كل مقدس إلا تعبيرا واضحا عن ذلك".

وتابع البيان "لقد قرر النظام القبلي الاستبدادي أن يحكم على الوجود الديني العقائدي لأبناء شعبنا في يوم ١٤ اذار/ مارس القادم وهو يتزامن أيضا مع ذكرى دخول قوات الاحتلال السعودي وما تلاه من هدم للمساجد وانتهاك لكل الحرمات بلا استثناء".