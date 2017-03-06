قالت صحيفة النهار اللبنانية نقلاً عن وكالات، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان ينوي الترتيب لزيارة لبنان خلال هذا الشهر، رغبة في مساعدة الدولة اللبنانية وتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها العربية والدولية، وبالتسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي فيها، إلا أنه عدل عنها بعد تصريحات عون المؤيدة لسلاح حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر أكدت لها أن موعد الزيارة كان مرجحا له قبل القمة العربية الـ28 التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية مارس الجاري أو بعدها مباشرة، فيختم بها الملك سلمان جولته الخارجية والتي تشمل 7 دول آسيوية.

إلا أن هذا التوجه اصطدم بموقف لرئيس الجمهورية من سلاح "حزب الله" من خلال وصفه بأنه سلاح مكمل للجيش اللبناني ولا يتعارض معه ووجوده ضروري. كذلك اصطدم بخطاب للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تهجم فيه، كما كان يفعل في المرحلة السابقة لانتخاب عون، على السعودية والإمارات والبحرين وبقية دول مجلس التعاون.