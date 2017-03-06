أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا يحذر فيه ميليشيا ما يسمى "البنيان المرصوص" من التمركز شرقي سرت داعيا إلى الانسحاب داخل المدينة حتى لا تكون عرضة لنيران القوات الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري إن على جميع المواطنين مستعملي الطريق الساحلية والصحراوية تقييد الحركة في المنطقة الممتدة مابين بلدة "راس لانوف" وحتى مدينة " سرت" غرباً وذلك اعتباراً من ساعات الصباح الأولى من الاثنين.

وكان المسماري قد قال إن سلاح الجو الليبي استأنف الضربات على الميليشيا المتطرفة في محاولة لطردها من مواقع محيطة بميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين الرئيسيين.

ويحاول الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد استعادة السيطرة على الميناءين بعدما اضطره هجوم لكتائب دفاع بنغازي الموالي للقاعدة للانسحاب.

وقال المسماري لرويترز إن طائرات الجيش استهدفت بعد ظهر الأحد مواقع قرب السدروجنوبي مدينة بن جواد الساحلية على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق.

من جهة اخرى أعلنت ميليشيا في مصراتة تابعة لحكومة الوفاق الوطني دعمها لتنظيم القاعدة ، الذي يسيطر على عدة بلدات في الهلال النفطي الليبي، عبر تدخل عسكري شرقي راس لانوف، مما دفع بقطعات الجيش الوطني الليبي على التراجع نحو البريقة.

وقالت ميليشيا "الحلبوص" التابعة للمجلس العسكري مصراتة المنضوي تحت وزارة دفاع "حكومة الوفاق الوطني/ المقترحة من قبل المجلس الرئاسي" إن مسلحيها تحركوا باتجاه منطقة الهلال النفطي لدعم مسلحي "القاعدة" الذين سيطروا على ثلاث بلدات منها الجمعة.

وبعد بدء الجيش الوطني الليبي لعملية واسعة لاستعادة بلدات "راس لانوف و السدرة وبن جواد" قام مسلحو ميلشيا "الحلبوص" أكبر تشكيلات "عسكري مصراتة" بعملية التفاف عبر منطقة "العقيلة" شرقي راس لانوف، مما أجبر الجيش الوطني على التراجع صوب "البريقة" غربي مدينة أجدابيا.

وكان الجيش الليبي قد أطلق عملية عسكرية واسعة لاستعادة منطقة الهلال النفطي بعد اكتمال جاهزية قوات الجيش، ووصول دعم من كتائب القوات المسلحة الليبية إلى مشارف رأس لانوف غربي البريقة.

وقالت مصادر، إن سلاح الجو الليبي دمر في مستهل العملية 25 آلية عسكرية للتنظيم جنوب بلدة بن جواد الواقعة شرقي سرت.

وكان رئيس ما يسمى "مجلس حكماء مصراتة" إبراهيم بن غشير، قال إن أبناء مدينة بنغازي وما حولها من جميع قبائل المنطقة الشرقية جميعهم يدافعون عن مدينتهم.

يشار إلى أن من وصفهم بن غشير بـ"أبناء بنغازي" هم مجموعات فرت من الجيش الوطني الليبي بعد إطلاق عملية الكرامة ضد الإرهاب في 2014 في مدن درنة وبنغازي وأجدابيا لتحريرها من تنظيمات داعش و القاعدة.

وتلقت تلك المجموعات الدعم من قبل شخصيات وميليشيات متطرفة ليحشدوا صفوفهم بمنطقة الجفرة جنوبي سرت في سبيل محاربة الجيش الوطني الليبي الذي صد حتى الآن أربع محاولات لهم للتقدم صوب الهلال النفطي وبنغازي.

بعد أن نجح الجيش الوطني الليبي في طردها من بنغازي وأجدابيا، عمدت الجماعات المتشددة إلى التكتل تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي"، لتشن عقب ذلك هجمات ضد المرافق والمؤسسات العامة، وكان آخرها احتلال ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين.

وتحاول القوات الشرعية التي تأتمر من الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان استعادة الميناءين المهمين الواقعين في منطقة الهلال النفطي، من قبضة "سرايا الدفاع عن بنغازي" التي تشكلت في يونيو 2016 بمدينة الجفرة، جنوبي ليبيا.

وتشكلت "سرايا الدفاع عن بنغازي" من فلول مجلسي "شورى ثوار بنغازي وأجدابيا" و"مجلس شورى مجاهدي درنة"، هي جماعات تابعة لـ"تنظيم أنصار الشريعة"، المصنف من قبل مجلس الأمن جماعة إرهابية، وبقايا حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران.

وأكدت مصادر ليبية استغرابها من صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء جرائم مجالس "شورى الثوار في ليبيا" (التي تعد حاليا العمود الفقري لسرايا الدفاع عن بنغازي).

وتبنت هذه المجالس في السابق عمليات تصفية واغتيالات، وقامت بتفجير سيارات مفخخة استهدفت عسكريين ومدنيين، وهو ما يؤكد الطابع الإرهابي لهذه الجماعات.

وتلقت الجماعات المتشددة في السابق دعما يقدر بملايين الدولارات من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والسلطة غير الشرعية المنبثقة عنه، التي تسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، في محاولة لردع تقدم قوات الجيش الليبي، إلا أن مساعيها باءت بالفشل.

وتمكن الجيش الليبي من بسط سيطرته على مدينة أجدابيا بالكامل ومعظم مناطق مدينة بنغازي، ويحاصر حاليا مدينة درنة من جميع الاتجاهات، الأمر الذي أدى إلى القضاء بشكل شبه نهائي على نفوذ التيار المتشدد في شرق البلاد.

وبعد فشله في السيطرة على الشرق الليبي، توجه التيار المتشدد المتمثل بتنظيم "الإخوان" و"الجماعة الليبية المقاتلة" إلى الهلال النفطي، فعمد، في الأشهر القليلة الماضية، إلى تقديم الدعم لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" في محاولة منه للسيطرة على الموانئ النفطية.

يذكر أن قادة في "المجلس العسكري-مصراته"، ينتمون إلى "الإخوان"، دأبوا على زيارة مدينة الجفرة في الأشهر الماضية، حيث التقوا نظراءهم في "سرايا الدفاع عن بنغازي".

وافضت هذه الاجتماعات إلى اتفاق يقضي بأن يقدم "المجلس العسكري-مصراته" الدعم المالي واللجوستي لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" للسيطرة على منطقة الهلال النفطي.

ويؤكد التحالف بين "المجلس العسكري-مصراتة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي" وجود علاقة مباشرة بين تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان في ليبيا.

وفي بيانه الأخير، دان المجلس الرئاسي ما اسماه "بالتصعيد" في منطقة الهلال النفطي، إلا أن العضوين محمد عماري زايد الداعم لـ"مجالس شورى ثوار بنغازي"، وعبدالرحمن كاجمان، التابع للإخوان، قالا إن البيان لم يصدر بالتوافق.

وأكدا أنهما يؤيدان الهجوم الأخير على السدرة ورأس لانوف، الذين يعدان من أكبر الموانئ المصدرة للنفط بليبيا، وقد تضررا في جولات القتال السابقة، ويعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية.