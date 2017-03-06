استشهد شاب فلسطيني، فجر الاثنين، برصاص جنود الاحتلال الصهيوني في اشتباك مسلح خلال اقتحام منزله وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الشاب باسل الأعرج المطارد من قبل الاحتلال منذ سنوات، خاض اشتباكا مسلحا لمدة ساعتين، حتى نفذت الذخيرة من سلاح الشاب، قبل أن يتمكن الجنود من اقتحام المنزل الواقع في محيط مخيم قدورة، وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة استشهد على إثرها.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه ونقله معهم بعد انسحابهم، فيما قال شهود عيان فلسطينيين إن آثار الدماء و الرصاص الكثيف الذي أطلقه الجنود تملئ المكان.

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط البيت أصيب خلالها عدد من الشبان بإصابات متوسطة في الأطراف، فيما نقلت إصابتين إلى مجمع رام الله الطبي.

وفي غضون ذلك استأنفت مجموعات من المستوطنين، ظهر الاثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وكان 30 مستوطنا اقتحموا المسجد المبارك في الفترة الصباحية، وتلقوا شروحات حول اسطورة الهيكل المزعوم في منطقة باب الرحمة، في حين تصدى مصلون لهذه الاقتحامات والجولات الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي سياق آخر، أصيبت مسنة فلسطينية، الاثنين، جراء الاعتداء عليها من قبل عدد من المستوطنين خلال عملها بحراثة الاراضي في قرية فرعتا غرب مدينة نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن أكثر من 20 مستوطنا اسرائيليا من البؤرة الاستطانية "حفات جلعاد" هاجموا المزارعين بالرغم من وجود تنسيق مع الجانب الاسرائيلي لحراثة اراضيهم.

وأضاف دغلس أن المسنة مريم السلمان (55 عاما) اصيبت بجروح ورضوض في منطقة الصدر، نتجية القاء المستوطنين الحجارة عليها، وقد وصفت اصابتها بالمتوسطة .

وأضاف أن المستوطنين حطموا جرارا زراعيا لعائلة المواطن عبد الله شناعة، واجبروه على التوقف، الامر الذي ادى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات المواطنين والمستوطنين في هذه المنطقة.