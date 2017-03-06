أعلنت اللجنة الثورية العليا رفضها القاطع للتدخل العسكري المباشر في اليمن والتدخل في شؤونه وانتهاك سيادته الوطنية، داعية أمريكا وتحالف العدوان على اليمن إلى كف عدوانهم عنها، منوهة إلى أن الشعب اليمني قادر على معالجة ومواجهة أي قضايا داخلية إن وجدت.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الاثنين: "إن العمليات العسكرية التي نفذتها طائرات أمريكية وزعمت أنها استهدفت عناصر تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في محافظات البيضاء وأبين وشبوه، بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية هي خطوة مدانة ومستنكرة ومرفوضة كونها تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان "إن تنفيذ طائرات بلا طيار أمريكية ضربات جوية تحت مزاعم محاربة ما يسمى بتنظيم القاعدة "عدوان سافر"، مؤكدًا أن العناصر التي تتواجد حاليًا في تلك المناطق بالمحافظات الجنوبية قد تم دعمها من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي في وقت سابق أثناء تواجد الجيش واللجان الشعبية في تلك المناطق وقاتلوا كتفًا بكتف مع دخول قوات الغزو والاحتلال التابعة للتحالف".

وأوضح: "المعروف أن العدوان السعودي الأمريكي جاء بدرجة أساسية من أجل إعادة نشر تلك العناصر التي هي في الأساس عناصر السعودية المعروفة بدعمها لهذه الجماعات والشرعنة لها، فأبرز من تعتمد عليهم من مرتزقة اليمن معروفين ومصنفين فلا داعي للمزايدة لكي تكون شماعة لتنفيذ عمليات عدوانية وذريعة لاستمرار انتهاك السيادة اليمنية تحت مسمى مواجهة الإرهاب الذي أوجدتموه وصنعتموه ومولتموه".

واختتم بالقول: "إن رفض انتهاك السيادة اليمنية هو المعنى الحقيقي للدولة والهوية الوطنية الجامعة".

ميدانياً صد الجيش اليمني واللجان الشعبية صباح الاثنين هجوما لقوات العدوان السعودي الأميركي على جبل يام في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وتمكنوا من قتل عدد من المهاجمين وجرح آخرين.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن المواجهات استمرت لساعات، وكان الجيش قد صد يوم أمس الاول هجوما مماثلاً على الجبل نفسه.

وفي السياق نفسه، قتل عدد من الجنود السعوديين الاثنين جراء استهداف آلية عسكرية سعودية قرب موقع العش العسكري في منطقة نجران، وشهدت نجران الأحد عملية قنص أدت إلى مقتل جندي سعودي في موقع الطلعة العسكري، فيما وقع مساء الاحد العشرات ما بين قتيل وجريح من ميلشيات العدوان في قصف يمني صاروخي ومدفعي استهدف تجمعا لهم غرب حوزان في المخا.

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري لقناة "المسيرة نت" أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفا بـ7صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعا لـ30 آلية عسكرية لقوات العدوان كانت غرب حوزان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وإعطاب آليتين وفرار من تبقى منهم باتجاه منطقة الجديد وباب المندب.

إلى ذلك، قنص الجيش واللجان الشعبية عنصرين من ميليشيا العدوان السعودي جنوب منطقة العمري في ذوباب غرب تعز صباح أمس الاثنين.

يذكر أن طيران العدوان شن منذ صباح الاثنين أكثر من 8 غارات على جبال العمري ومنطقة حوزان بمديرية المخا في محاولة لإسناد مرتزقته على الأرض.

وفي بنجران لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية تابعة لهم في البقع قبالة منفذ الخضراء، وعلى ذات الصعيد لقي اثنان من المرتزقة مصرعهم في عملية قنص استهدفتهما قبالة منفذ الخضراء.

وأما في أبين، فقد قتل ستة مجندين من قوات عبد ربه منصور هادي وجرح آخرون في هجوم لعناصر من القاعدة على نقطة أمنية في عرقوب شقرة، وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين من القاعدة، شنوا هجومًا على المجندين في نقطة أمنية أعلى عرقوب شقرة بأبين، حيث درات اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل فيها ستة مجندين وجرح آخرون فيما سيطر عناصر القاعدة على النقطة بعد انسحاب من تبقى من المجندين منها.

ويذكر أن طيران العدوان شن منذ صباح الاثنين أكثر من 8 غارات على جبال العمري ومنطقة حوزان بمديرية المخا في محاولة لإسناد مرتزقته على الأرض.

كما لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه، الاثنين، بعملية قنص في منفذ علب السعودي بمنطقة عسير.

وأكد مصدر عسكري لـ المسيرة نت" أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت أحد مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وكانت وحدة القناصة استهدفت، الأحد، جنديا سعوديا في موقع المعنق السعودي في جيزان.