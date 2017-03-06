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رقم الخبر: 189170 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
فرنسا تعلن عن رغبتها بتعزيز التعاون مع ايران في مجال التأمين

فرنسا تعلن عن رغبتها بتعزيز التعاون مع ايران في مجال التأمين

اكد المدير العام لشركة اسكور الفرنسية لاعادة التامين فيكتور بينة، وفي لقائه المدير العام للشركة المركزية الايرانية للتأمين عبد الناصر همتي، ان الشركة الفرنسية ترغب في توثيق التعاون في مجال التامين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال بينة، خلال اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين في كلا الشركتين الايرانية والفرنسية، قال ان شركة اسكور تؤكد على تلبية مطالب الشركة المركزية الايرانية للتامين قبل إجراء أي مفاوضات ومحادثات مع شركات التامين الايرانية الاخرى.
الى ذلك، اعرب المدير العام للشركة المركزية الايرانية للتأمين عن أمله في تعزيز التعاون مع شركة اسكور الفرنسية في مجال العقود الخاصة بإعادة التأمين خلال مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع عقبات التامين الناجمة عن إبقاء قسم من الحظر على عدد من الشركات الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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