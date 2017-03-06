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رقم الخبر: 189169 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
هزة أرضية تضرب جزيرة كيش جنوب ايران بقوة 3.3 ريختر

هزة أرضية تضرب جزيرة كيش جنوب ايران بقوة 3.3 ريختر

ضربت هزة ارضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر مساء الاحد جزيرة كيش الواقعة في الخليج الفارسي والتابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السادسة و 20 دقيقة و 20 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثانية و 50 دقيقة و 20 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
وكان مركز الهزة الارضية عند القاء خطي العرض الجغرافي 26.60 درجة والطول الجغرافي 54 درجة في عمق 10 كم من سطح الارض. ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.
وتقع جزيرة كيش البالغة مساحتها نحو 91.5 كيلومترا مربعا والتي تعتبر من اجمل جزر الخليج الفارسي على بعد 18 كيلومترا من الساحل الجنوبي للبلاد و 300 كيلومتر من ميناء بندرعباس مركز محافظة هرمزكان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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