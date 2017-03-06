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رقم الخبر: 189168 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعاون إيراني - إيطالي مشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا

تعاون إيراني - إيطالي مشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا

أعلن مساعد وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا وحيد أحمدي عن عقد الاجتماع الاول بين إيران وإيطاليا لبحث التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا والابداع يومي 19 و20 نيسان / أبريل القادم.

وفي حوار مع مراسل إرنا أضاف أحمدي أن الإجتماع يأتي في اطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة ألتي تم إبرامها بين وزارتي التعليم العالي للبلدين.
وقال انه سيتم في الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتوفير فرص جديدة للتعاون بين جامعات ومراكز التعليم العالي ومعاهد الدراسات والبحوث والشركات المعرفية في كلا البلدين.
ومن المقرر ان يشارك في الإجتماع وزير التعليم العالي الايطالي وعدد من عمداء الجامعات ومدراء مراكز التعليم العالي الإيطالية، فضلا عن 100 من أصحاب الصناعات والخبراء الإيطاليين في مجال تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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