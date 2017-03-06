وفي حوار مع مراسل إرنا أضاف أحمدي أن الإجتماع يأتي في اطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة ألتي تم إبرامها بين وزارتي التعليم العالي للبلدين.

وقال انه سيتم في الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتوفير فرص جديدة للتعاون بين جامعات ومراكز التعليم العالي ومعاهد الدراسات والبحوث والشركات المعرفية في كلا البلدين.

ومن المقرر ان يشارك في الإجتماع وزير التعليم العالي الايطالي وعدد من عمداء الجامعات ومدراء مراكز التعليم العالي الإيطالية، فضلا عن 100 من أصحاب الصناعات والخبراء الإيطاليين في مجال تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز.



