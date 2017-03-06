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رقم الخبر: 189167 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قريباً.. تدشين أول جامعة إفتراضية للعلوم الطبية في ايران

قريباً.. تدشين أول جامعة إفتراضية للعلوم الطبية في ايران

أعلن مساعد وزير الصحة في الشؤون التعليمية باقر لاريجاني عن تدشين أول جامعة للعلوم الطبية للتعليم عن بعد عبر الانترنت في ايران يوم الاحد المقبل.

وقال لاريجاني، في تصريح صحفي يوم الاثنين، ان هذه الجامعة ستساهم في تعزيز الدراسات عبر الاجواء الافتراضية في العلوم الطبية الا انه ينبغي التدقيق بصورة كبيرة لان العلوم الطبية ترتبط بعلاج المرضى واجراء الاختبارات.
واضاف، انه سيتم اضافة الفي استاذ جديد الى الهيئات التدريسية في الجامعات خلال الاشهر المقبلة.
ولفت الى ان جميع الجامعات المختصة في الحقول الطبية بالبلاد قد اجريت عليها تقويمات علمية وهو ما أثمر عن الارتقاء النوعي في هذا القطاع.
واردف، انه تم اعداد وثيقة الكوادر الانسانية في القطاع الطبي للاعوام الخمسة المقبلة حيث سيتم متابعة الجامعات ورصد نشاطاتها بصورة منتظمة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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