وخلال استقباله وكيل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران، الشيخ الدقاق، قال الشيخ جوادي آملي: إذا أردنا أن نقوم لله سبحانه وتعالى وأن يصير الناس عدولاً أتقياء منتظرين لسيدنا ومولانا (عج) لابدّ من أن تُظهر الأرض اُكُلها حيث قال سبحانه: (وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ).

وتابع: ونباتُ البلد الطيب هو العلم والقرآن والمعرفة والديانة والتقوى، إنّ البلد الطيب لا يَخرج نباته إلا أن تكون طيبةً، ولا تصير (الدراز) طيبةً إلا بالقيام والشهادة بزعامة آية الله الشيخ قاسم حفظه الله تعالى من كلّ أعدائه وكلّ عدوانه.





