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رقم الخبر: 189166 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: محليات  
المرجع جوادي آملي يدعو للقيام والشهادة بزعامة آية الله قاسم

المرجع جوادي آملي يدعو للقيام والشهادة بزعامة آية الله قاسم

أكد المرجع الديني آية الله العظمى عبدالله جوادي آملي أن بلدة الدراز المحاصرة لن تَطيب إلا بالقيام والشهادة بزعامة آية الله الشيخ قاسم.

وخلال استقباله وكيل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران، الشيخ الدقاق، قال الشيخ جوادي آملي: إذا أردنا أن نقوم لله سبحانه وتعالى وأن يصير الناس عدولاً أتقياء منتظرين لسيدنا ومولانا (عج) لابدّ من أن تُظهر الأرض اُكُلها حيث قال سبحانه: (وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ).
وتابع: ونباتُ البلد الطيب هو العلم والقرآن والمعرفة والديانة والتقوى، إنّ البلد الطيب لا يَخرج نباته إلا أن تكون طيبةً، ولا تصير (الدراز) طيبةً إلا بالقيام والشهادة بزعامة آية الله الشيخ قاسم حفظه الله تعالى من كلّ أعدائه وكلّ عدوانه.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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