اعلن نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية العميد علي فضلي ان قوافل الزوار الى مناطق الحرب المفروضة تشهد مشاركة الشيعة والسنة جنبا الى جنب في مؤشر للوحدة والتلاحم التي تتجلى في قوافل السائرين على طريق النور.

واشار الى مشاركة اكثر من خمسة ملايين و300 الف شخص في هذه القوافل العام الماضي وقال اننا نتوقع ان نشهد هذا العام مشاركة متنامية من قبل المواطنين.

واعتبر قوافل السائرين على طريق النور بانها من اكبر العمليات الثقافية في البلاد حيث بامكانها ترسيخ ثقافة الدفاع المقدس في اوساط الجيل الصاعد.