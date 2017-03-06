ونقلت صحيفة (هاآرتس) أن ليبرمان أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تلقي رسالة مباشرة من الإدارة الامريكية الجديدة في هذا السياق، مشيراً إلى الائتلاف الحكومي يجب أن يعلن على نحو واضح أنّ لا نيّة لديه بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في إشارة إلى دعوات نواب إسرائيليين مؤخراً بمن فيهم ميكي زوهار أحد أعضاء الائتلاف الحاكم إلى ضمّ الضفة الغربية من دون منح الفلسطينيين حقوق التصويت.

وقال ليبرمان: أتلقى اتصالات من كل دول العالم لمعرفة ما إذا كان هذا موقف الائتلاف مضيفاً: من وجهة نظري يجب الإنفصال عن الفلسطينيين لا الإندماج معهم.







