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رقم الخبر: 189164 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: عربيات  
ليبرمان: واشنطن حذرت (إسرائيل) من ضمّ الضفة الغربية

ليبرمان: واشنطن حذرت (إسرائيل) من ضمّ الضفة الغربية

أعلن وزير الحرب في الكيان الصهيوني، أفيغدور ليبرمان: إن الإدارة الأميركية أبلغت (إسرائيل) أن ضمّ الضفة الغربية سيتسبب بأزمة بين واشنطن وتل أبيب على الفور.

ونقلت صحيفة (هاآرتس) أن ليبرمان أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تلقي رسالة مباشرة من الإدارة الامريكية الجديدة في هذا السياق، مشيراً إلى الائتلاف الحكومي يجب أن يعلن على نحو واضح أنّ لا نيّة لديه بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في إشارة إلى دعوات نواب إسرائيليين مؤخراً بمن فيهم ميكي زوهار أحد أعضاء الائتلاف الحاكم إلى ضمّ الضفة الغربية من دون منح الفلسطينيين حقوق التصويت.
وقال ليبرمان: أتلقى اتصالات من كل دول العالم لمعرفة ما إذا كان هذا موقف الائتلاف مضيفاً: من وجهة نظري يجب الإنفصال عن الفلسطينيين لا الإندماج معهم.



 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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