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رقم الخبر: 189163 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: على امريكا ان لا تتحدث عن حقوق الانسان في ايران

رئيس السلطة القضائية: على امريكا ان لا تتحدث عن حقوق الانسان في ايران

أكد رئيس السلطة القضائية الشيخ آملي لاريجاني، انه لايحق لأمريكا التي اقترفت انواع جرائم حقوق الانسان في العالم، الحديث عن حقوق الانسان في ايران.

وأشار خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، الاثنين، الى مزاعم الحكومة الامريكية حول حقوق الانسان في ايران خلال الأيام الماضية، معتبرا تلك الخطوة عادة الولايات المتحدة الامريكية الدائمة.
واضاف: إن الامريكان الذين اقترفوا جميع انواع جرائم حقوق الانسان في فيتنام والعراق وأفغانستان واليمن وباقي نقاط العالم، لا يحق لهم الحديث عن حقوق الانسان في ايران.
ونوه رئيس السلطة القضائية في ايران الى تقارير حقوق الانسان المعادية لايران والمدعومة بأخبار ملفقة من قبل بعض الاشخاص والتيارات المناهضة للثورة الاسلامية ومن قبل الارهابيين المنافقين الهاربين من البلاد، قائلاً: مزاعم أمريكا في هذا الشأن ليس لها أي قيمة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، والحكومة الامريكية يجب ان تدرك ان تكرار هذه الاساليب المكشوفة عبر الاستفادة من منافقي خلق الارهابيين للإعتداء على الجمهورية الاسلامية لن تبقى دون رد.
ودعا آية الله آملي لاريجاني الحكومة الايرانية للرد بحزم على مزاعم الحكومة الامريكية حول حقوق الانسان في ايران لا سيما المزاعم العارية عن الصحة الواردة في تقرير الخارجية الامريكية حول الانتخابات الرئاسية الماضية في الجمهورية الاسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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