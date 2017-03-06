وتطرق آمانو، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، تطرق الى تقريره الأخير حول مخازن اليورانيوم قليل التخصيب في ايران، مخاطبا رئيس مجلس الحكام بالقول لقد تسلمتم تقريري بشأن التأكد من صحة البرنامج النووي والرقابة في الجمهورية الاسلامية، في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي (في 2015).

وتابع، لقد عمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنذ أكثر من عام على مراقبة مسار تنفيذ التعهدات الخاصة بالجمهورية الاسلامية في اطار الإتفاق النووي والتأكد من سلميته؛ لافتا الى ان الاجراءات الخاصة باضفاء الشفافية المتفق عليها ضمن اللجنة المشتركة التابعة للخطة، سهّلت من ذلك.

وصرح آمانو بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل اجراءاتها في سياق التأكد من عدم حرف مسار المواد النووية الايرانية المعلنة عنها وذلك في اطار إتفاقية السلامة والامان، كما ان التقييمات ذات الصلة بعدم وجود المواد والانشطة النووية التي لم يعلن عنها في ايران متواصلة ايضا.

واكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة سبق وان اعلنت تاييدها بشان ازالة ونقل اجهزة الطرد المركزي والبنى التحتية الزائدة من مصنع (فوردو) لتخصيب الطاقة (بالقرب من مدينة قم) الى منشأة (نطنز) لتخصيب اليورانيوم (وسط ايران)؛ وهي مخزنة حاليا تحت مراقبة مستدامة من قبل الوكالة الدولية.







