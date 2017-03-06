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رقم الخبر: 189160 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
"ستاندرد آند بورز" تخفض نظرتها الإئتمانية لقطر إلى "سلبية"

"ستاندرد آند بورز" تخفض نظرتها الإئتمانية لقطر إلى "سلبية"

خفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) نظرتها الإئتمانية للديون السيادية لمشيخة قطر إلى (سلبية).

ونقلت رويترز، عن الوكالة، قولها: ان (موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي)، متوقعة أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. وأوضحت الوكالة أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لمشيخة قطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.

وتعاني ممالك ومشيخات الخليج (الفارسي) عموماً من أزمات اقتصادية خانقة تسببت فيها السياسات التي تعتمدها أنظمتها وتورطها في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما من الدول على مدى السنوات الماضية ومساهمتها في هبوط أسعار النفط من خلال زيادة كميات الإنتاج منذ منتصف 2014، الأمر الذي تسبب في خفض إيراداتها وتسجيل عجز متفاقم في موازناتها خلال العامين الماضيين.

 
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