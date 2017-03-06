  • الإثنين ٧ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189159 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: دوليات  
الأمن التركي يشنّ عملية واسعة على الكردستاني

الأمن التركي يشنّ عملية واسعة على الكردستاني

أعلنت السلطات التركية، عن شنّ القوى الأمنية، مساء الأحد، إحدى أكبر عمليات "مكافحة الإرهاب"، في السنوات الأخيرة، في جنوب شرق البلاد، حيث أكثرية من الأكراد، مؤكدة استهداف حزب العمال الكردستاني.

وأفادت مصادر أمنية، لوكالة "فرانس برس"، عن تعبئة حوالي 7000 دركي و600 عنصر من وحدة النخبة في الشرطة وعشرات المروحيات والمدرعات في هذا الهجوم على منطقة ليجه في محافظة دياربكر.

من جهة أخرى فرض منع التجول في 18 قرية حتى إشعار آخر، حسب ما أعلن محافظ دياربكر، في بيان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0716 sec