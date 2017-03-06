أعلنت السلطات التركية، عن شنّ القوى الأمنية، مساء الأحد، إحدى أكبر عمليات "مكافحة الإرهاب"، في السنوات الأخيرة، في جنوب شرق البلاد، حيث أكثرية من الأكراد، مؤكدة استهداف حزب العمال الكردستاني.

وأفادت مصادر أمنية، لوكالة "فرانس برس"، عن تعبئة حوالي 7000 دركي و600 عنصر من وحدة النخبة في الشرطة وعشرات المروحيات والمدرعات في هذا الهجوم على منطقة ليجه في محافظة دياربكر.

من جهة أخرى فرض منع التجول في 18 قرية حتى إشعار آخر، حسب ما أعلن محافظ دياربكر، في بيان.