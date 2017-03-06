أعلن مسؤول رفيع في شرطة مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، أن الأمن البريطاني أحبط 13 محاولة لشنّ هجمات إرهابية منذ عام 2013، فيما أجرى أكثر من 500 تحقيق في وقت واحد.

وأوضح مساعد مفوض شرطة منطقة لندن، مارك راولي، أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بحوادث مستوحاة من تنظيم "داعش"، فيما لا تزال القاعدة تشكل تهديدا رئيسيا، إضافة إلى اليمين المتطرف.

وكشف راولي، في حديث أدلى به بمناسبة إطلاق حملة تحث على زيادة التفاعل الاجتماعي في مجال مكافحة الإرهاب.