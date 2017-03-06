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رقم الخبر: 189158 تاريخ النشر: آذار 06, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: دوليات  
بريطانيا أحبطت 13 هجوما إرهابيا منذ 2013

بريطانيا أحبطت 13 هجوما إرهابيا منذ 2013

أعلن مسؤول رفيع في شرطة مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، أن الأمن البريطاني أحبط 13 محاولة لشنّ هجمات إرهابية منذ عام 2013، فيما أجرى أكثر من 500 تحقيق في وقت واحد.

وأوضح مساعد مفوض شرطة منطقة لندن، مارك راولي، أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بحوادث مستوحاة من تنظيم "داعش"، فيما لا تزال القاعدة تشكل تهديدا رئيسيا، إضافة إلى اليمين المتطرف.

وكشف راولي، في حديث أدلى به بمناسبة إطلاق حملة تحث على زيادة التفاعل الاجتماعي في مجال مكافحة الإرهاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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