تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة مع تجدد القلق إزاء تخمة المعروض من النفط الخام بفعل انخفاض أهداف النمو في الصين والمخاوف من التزام روسيا باتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.

وفاقت المخاوف الأنباء عن تصاعد العنف في شمال أفريقيا والتي أثارت تساؤلات حول صادرات النفط من المنطقة وأدت إلى تعافي الأسعار قليلاً يوم الجمعة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 56ر55 دولار للبرميل بحلول الساعة 36ر10 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها، مرتفعة 5ر1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً إلى 02ر53 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 4ر1 بالمئة في الجلسة السابقة. وخفضت الصين، أمس، النمو المستهدف للعام إلى 5ر6 بالمئة مقارنة مع 7ر6 بالمئة العام الماضي. وشددت أيضاً الضوابط التنظيمية في مسعى للتصدي لقضية التلوث.

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات، التي نشرتها وزارة الطاقة الروسية الأسبوع الماضي، أن إنتاج فبراير/ شباط من النفط لم يتغير عن يناير/ كانون الثاني وظل عند 11ر11 مليون برميل يومياً، مما ألقى بظلال من الشك على إجراءاتها لكبح الإنتاج ضمن اتفاق مع منتجي الخام العام الماضي.

إلى ذلك، استقر الذهب بعدما هبط لأدنى مستوياته خلال أسبوعين في الجلسة السابقة عقب تصريحات لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وهبط الذهب في السوق الفورية 2ر0 في المئة إلى 6ر1231 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 54ر10 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع يوم الجمعة إلى 51ر1222 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 فبراير/ شباط. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 في المئة إلى 1232 دولاراً للأوقية.

ويدعم رفع الفائدة الدولار ويجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحداً في المئة إلى 78ر17 دولار للأوقية. وهبط البلاتين أيضاً واحداً في المئة إلى 21ر981 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 3ر0 في المئة إلى 8ر768 دولار للأوقية.